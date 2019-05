Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 25 MAGGIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LNEA ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE CIRCOLAZIONE RALLENTATA IN DIREZONE FIRENZE PER UN GUASTO SULLA LINEA NEI PRESSI DI ROVEZZANO. RITARDI DI 20 MINUTI.

ANDIAMO A MENTANA DOVE NELLE GORNATE DI OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA L’EVENTO “BAMBINI IN FESTA” APPUNTAMENTO GIUNTO ALLA NONA EDIZIONE CON ATTIVITA’ PENSATE PER I PIU’ PICCOLI, SPETTACOLI MUSICALI E STAND ENOGASTRONOMICI PER LE FAMIGLIE. ATTIVI DUNQUE DIVIETI DI TRANSITO SOSTA NELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE.

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO

