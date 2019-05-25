Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 25 MAGGIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LNEA ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE E’ TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE IN DIREZONE FIRENZE; RISOLTO GUASTO NEI PRESSI DI ROVEZZANO.
A PASSOSCURO.
FINO A DOMENICA 26 MAGGIO IN PROGRAMMA LA 43^ SAGRA DELLA TELLINA. L’EVENTO SI SVOLGERÀ NELLE TRE PIAZZE PRINCIPALI DELLA CITTADINA CON L’OBIETTIVO DI OFFRIRE UNA MANIFESTAZIONE ALL’ALTEZZA DELLA GRANDE AFFLUENZA DI PUBBLICO E QUINDI CON SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI, AREE DEDICATE E GIOCHI PER I PIÙ PICCOLI.
MODIFICHE PROVVISORIE ALLA VIABILITÀ CON DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA, INTERESSERANNO ALCUNE PIAZZE E STRADE DEL CENTRO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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