Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2019 ore 12:30

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA.

SULLA SALARIA PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA NEI PRESSI DI VIA DELL’ACQUA VERGINE.

SULLA VIA APPIA SI RALELNTA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, E SULLA NETTUNENSE IN PROSIMITA’ DI PAVONA E CECHINA IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.

