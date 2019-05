Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 25 MAGGIO 2019 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL' APPUNTAMENTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI TENUTA SANTA COLOMBA, TRAFFICO REGOLARE.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA VIA APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI.

A PASSOSCURO.

FINO A DOMANI DOMENICA 26 MAGGIO IN PROGRAMMA LA 43^ SAGRA DELLA TELLINA. L’EVENTO SI SVOLGERÀ NELLE TRE PIAZZE PRINCIPALI DELLA CITTADINA CON L’OBIETTIVO DI OFFRIRE UNA MANIFESTAZIONE ALL’ALTEZZA DELLA GRANDE AFFLUENZA DI PUBBLICO E QUINDI CON SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI, AREE DEDICATE E GIOCHI PER I PIÙ PICCOLI.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ INTERESSERANNO ALCUNE STRADE DEL CENTRO, CON DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA.

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO

