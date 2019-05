Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 25 MAGGIO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

PERCORRENDO LA VIA DEL MARE A COLLI DI ENEA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPO SELVA E PIAZZA MONTE ERICE NEI DUE SENSI DI MARCIA,

IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE IN VIA APPIA RALLENTAMENTI NEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA LA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO

PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTANA CANDIDA E BORGHESIANA IN DIREZIONE FINOCCHIO

IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE IN VIA CASSIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral