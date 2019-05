Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 25 MAGGIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

IN VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA GRAMSCI E VIA CAIROLI NELLE DUE DIREZIONI

AD ANZIO RALLENTAMENTI IN VIA ALDOBRANDINI, TRA VIA ROMA E PIAZZA DELLA PACE NEI DUE SENSI

PERCORRENDO LA VIA DEL MARE A COLLI DI ENEA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPO SELVA E PIAZZA MONTE ERICE NEI DUE SENSI DI MARCIA,

A MARINA DI CERVERETI SI RALLENTA IN VIALE CAMPO DI MARE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE MARINI IN DIREZIONE MARE

TRAFFICO RALLENTATO AD ANGUILLARA, TRA VIA LA SPEZIA E VIA REGINALDO BELLONI NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE

DA CLAUDIO VELOCCIA EU TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral