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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2019 ore 16:30

di - 25 Maggio 2019 - 16:30

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VIABILITÀ 25 MAGGIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
IN VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA GRAMSCI E VIA CAIROLI NELLE DUE DIREZIONI
AD ANZIO RALLENTAMENTI IN VIA ALDOBRANDINI, TRA VIA ROMA E PIAZZA DELLA PACE NEI DUE SENSI
PERCORRENDO LA VIA DEL MARE A COLLI DI ENEA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPO SELVA E PIAZZA MONTE ERICE NEI DUE SENSI DI MARCIA,
A MARINA DI CERVERETI SI RALLENTA IN VIALE CAMPO DI MARE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE MARINI IN DIREZIONE MARE
TRAFFICO RALLENTATO AD ANGUILLARA, TRA VIA LA SPEZIA E VIA REGINALDO BELLONI NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
DA CLAUDIO VELOCCIA EU TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral

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