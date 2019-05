Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 25 MAGGIO 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

RALLENTAMENTI IN VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE

IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA DELL’AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA FONTANA CANDIDA E BORGHESIANA IN DIREZIONE FINOCCHIO

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DEL MARE TRA BORGO SANTA RITA E COLLI DI ENEA NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral