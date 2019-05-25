Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 25 MAGGIO 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA
A CERVETERI SI STA IN CODA IN VIA SETTEVENE PALO TRA VIA SETTEVENE PALO NUOVA E VIA FONTANA MORELLA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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