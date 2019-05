Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 25 MAGGIO 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE

IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTOROTONDO SCALO NEI DUE SENSI

MENTRE IN VIA FLAMINIA SI STA IN CODA A MORLUPO ALL’ALTEZZA DI VIA SAN MICHELE NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

PERCORRENDO VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

