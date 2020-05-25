Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2020 ore 07:30

di - 25 Maggio 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 25 MAGGIO 2020 ORE 7.20 ALESSANDRO CECATI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER INCIDENTE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO
    SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
    CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DA OGGI E FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
    DA ALESSANDRO CECATI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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