Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2020 ore 08:15

TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

UNICA ECCEZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA PERMANGONO LE CODE PER LAVORI TRA FORMELLO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA VIA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO

PASSIAMO AI CANTIERI

SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI INIZIANO OGGI I LAVORI DI ILLUMINAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA NEL TRATTO TRA I KM 0+000 E 3+000. A PARTIRE DALLE ORE 8.30 E FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONE IL TRATTO RESTERA’ CHIUSO AL TRAFFICO VEICOLARE IN DIREZIONE ROMA

TRASPORTO PUBBLICO

PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DA OGGI E FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

