Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2020 ore 08:45

TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

UNICA ECCEZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA TRAFFICO INTENSO PER LAVORI DA FORMELLO AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

CODE SULLA CASSIA TRA VIA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA ANCHE PER INCIDENTE

PASSIAMO AI CANTIERI

SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI INIZIANO OGGI I LAVORI DI ILLUMINAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA NEL TRATTO TRA I KM 0+000 E 3+000. A PARTIRE DALLE ORE 8.30 E FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONE IL TRATTO RESTERA’ CHIUSO AL TRAFFICO VEICOLARE IN DIREZIONE ROMA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

