Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 25 MAGGIO 2020 ORE 08.35 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
UNICA ECCEZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA TRAFFICO INTENSO PER LAVORI DA FORMELLO AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA CASSIA TRA VIA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA ANCHE PER INCIDENTE
PASSIAMO AI CANTIERI
SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI INIZIANO OGGI I LAVORI DI ILLUMINAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA NEL TRATTO TRA I KM 0+000 E 3+000. A PARTIRE DALLE ORE 8.30 E FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONE IL TRATTO RESTERA’ CHIUSO AL TRAFFICO VEICOLARE IN DIREZIONE ROMA
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA ALESSANDRO CECATI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral