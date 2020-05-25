Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 25 MAGGIO 2020 ORE 09.05 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
UNICA ECCEZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA TRAFFICO INTENSO PER LAVORI TRA FORMELLO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
PASSIAMO AI CANTIERI
SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI INIZIANO OGGI I LAVORI DI ILLUMINAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA NEL TRATTO TRA I KM 0+000 E 3+000. A PARTIRE DALLE ORE 8.30 E FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONE IL TRATTO RESTERA’ CHIUSO AL TRAFFICO VEICOLARE IN DIREZIONE ROMA
TRASPORTO PUBBLICO
PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DA OGGI E FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA ALESSANDRO CECATI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral