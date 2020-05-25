Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2020 ore 10:30

di - 25 Maggio 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 25 MAGGIO 2020 ORE 10.20 ALESSANDRO CECATI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA CASSIA VEIENTANA TRAFFICO INTENSO PER LAVORI TRA FORMELLO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
    CODE A TRATTI SULLA PRENESTINA TRA IL RACCORDO E COLLE MONFORTANI NELLE DUE DIREZIONI
    STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA VIA LITORANEA CODE ALTEZZA TORVAIANICA
    PASSIAMO AI CANTIERI
    SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI INIZIANO OGGI I LAVORI DI ILLUMINAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA NEL TRATTO TRA I KM 0+000 E 3+000. FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONE IL TRATTO RESTERA’ CHIUSO AL TRAFFICO VEICOLARE IN DIREZIONE ROMA
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
    DA ALESSANDRO CECATI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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