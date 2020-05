Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 25 MAGGIO 2020 ORE 12.20 ALESSANDRO CECATI

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

STESSA SITUAZIONE SULLA NOMENTANA TRA COLLEVERDE E TOR LUPARA

SULLA TIBURTINA CODE NEI CENTRI ABITATI DI TIVOLI TERME E VILLANOVA

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA NETTUNENSE CODE ALTEZZA APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AI CANTIERI

SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI INIZIANO OGGI I LAVORI DI ILLUMINAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA NEL TRATTO TRA I KM 0+000 E 3+000. FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONE IL TRATTO RESTERA’ CHIUSO AL TRAFFICO VEICOLARE IN DIREZIONE ROMA

FINO AL 31 MAGGIO, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, LA SR509 DI FORCA D’ACERO RESTERÀ CHIUSA TRA I KM 33+100 E 34+500, NELLO SPECIFICO SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

