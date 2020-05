Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 25 MAGGIO 2020 ORE 15.20 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DALLA CASSAI VEIENTANA, DOVE TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTININA

SPOSTIAMOCI SULLA NOMENTANA, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA MONTEROTONDO E MENTANA NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AI CANTIRI

SULLA STRADA REGIONALE 218 ROCCA DI PAPA, ATTUALMENTE SONO IN ESECUZIONI DEI LAVORI DI SFALCIO DELLE ALBERATURE A CURA SI ASTRAL, INVITIMO GLI UTENTI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AL CANTIRE MOBILE

INIZIATI I LAVORI SULLE LINEE TRAM 2 E 19, TALI LAVORI CONTINUERANNO FINO AL 12 GIUGNO, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E STATA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS SULLA SUA INTERA TRATTA LA LINEA 2 MENTRE LA LINEA 19 E STATA INTERROTTA PARZIALMENTE E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE DELL’ALTA VELOCITA ROMA-NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA ALL’ALTEZZA DI CASERTA, I CONVOGLI REGISTERANO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

