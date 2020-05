Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 25 MAGGIO 2020 ORE 16.20 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN AVARIA SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA, ATTUALMENTE VI SONO CODE TRA APPIA E ROMANINA

SPOSTIAMOCI SULL’A1 ROMA NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UNA INCENDIO ADIACENTE ALLA SEDE STRADALE ALL’ALTEZZA DEL KM 567+000, TRA IL BIVIO CON LA ROMA-TERAMO ED IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, ATTULMENTE E PRESENTE DEL FUMO IN CARREGGIATA, SI INVITA A CHI E IN VIAGGIO DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE

INIZIATI I LAVORI SULLE LINEE TRAM 2 E 19, TALI LAVORI CONTINUERANNO FINO AL 12 GIUGNO, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E STATA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS SULLA SUA INTERA TRATTA LA LINEA 2 MENTRE LA LINEA 19 E STATA INTERROTTA PARZIALMENTE E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATA REGOALRE LA CIRCOLAZIONE SULL’ALTA VELOCITA ROMA-NAPOLI, I PRECEDENZA RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI CASERTA, I CONVOGLI HANNO REGISTRATO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

