Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2020 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 25 MAGGIO 2020 ORE 17.05 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA E STATO RIMOSSO IL MEZZO PESANTE IN AVARIA CHE CAUSAVA DISAGI TRA L’APPAI E LA ROMANINA, PERMANGONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO IN PRECEDENZA INTERESSATO, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO RALLENTAMETNI TRA L’A24 ROMA-TERAMO E LA PRENESTINA
SPOSTIAMOCI SULL’A1 ROMA NAPOLI, DOVE E STATO SPENTO IL PRECEDENTE INCENDIO CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DEL KM 567 TRA IL BIVIO CON LA ROMA-TERAMO E UIL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
ANDIAMO SULLA TIBURTINA, DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NELLE DUE DIREZIONI
INIZIATI I LAVORI SULLE LINEE TRAM 2 E 19, TALI LAVORI CONTINUERANNO FINO AL 12 GIUGNO, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E STATA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS SULLA SUA INTERA TRATTA LA LINEA 2 MENTRE LA LINEA 19 E STATA INTERROTTA PARZIALMENTE E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA NELLA TRATTA SESSA AURUNCA E VIALLA LITERNO IN DIREZIONE DI NAPOLI PER UN INCENDIO IN PROSSIMITA DEI BINARI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA TOMMASO RENZI, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral