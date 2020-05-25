Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2020 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 25 MAGGIO 2020 ORE 18.05 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER L’ARDEATINA
ANDIAMO SULLA TIBURTINA, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE, PERMANGONO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI PER TRAFFICO INTENSO
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
INIZIATI I LAVORI SULLE LINEE TRAM 2 E 19, TALI LAVORI CONTINUERANNO FINO AL 12 GIUGNO, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E STATA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS SULLA SUA INTERA TRATTA LA LINEA 2 MENTRE LA LINEA 19 E STATA INTERROTTA PARZIALMENTE E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA NELLA TRATTA SESSA AURUNCA E VIALLA LITERNO IN DIREZIONE DI NAPOLI PER INCENDIO NEI PRESSI DEI BINARI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA TOMMASO RENZI, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral