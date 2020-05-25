Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 25 MAGGIO 2020 ORE 19.05 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI
INIZIATI I LAVORI SULLE LINEE TRAM 2 E 19, TALI LAVORI CONTINUERANNO FINO AL 12 GIUGNO, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E STATA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS SULLA SUA INTERA TRATTA LA LINEA 2 MENTRE LA LINEA 19 E STATA INTERROTTA PARZIALMENTE E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO
RIAPERTA LA STRADA REGIONALE 7 TANGENZIALE DEI CASTELLI INIZIALMENTE CHIUSA PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIA A CURA DI ASTRAL
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, NUOVAMENTE SOSPESO IL TRAFFICO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA, A SEGUITO DI UN INCENDIO NEI PRESSI DEI BINARI AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA SESSA AURUNCA E VILLA LITERNO IN DIREIZONE DI NAPOLI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA TOMMASO RENZI, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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