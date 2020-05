Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 25 MAGGIO 2020 ORE 19.35 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DALLA CASSIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI

INIZIATI I LAVORI SULLE LINEE TRAM 2 E 19, TALI LAVORI CONTINUERANNO FINO AL 12 GIUGNO, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E STATA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS SULLA SUA INTERA TRATTA LA LINEA 2 MENTRE LA LINEA 19 E STATA INTERROTTA PARZIALMENTE E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO

RIAPERTA LA STRADA REGIONALE 7 TANGENZIALE DEI CASTELLI INIZIALMENTE CHIUSA PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIA A CURA DI ASTRAL

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RIPRISTINATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA, SOSPESA IN PRECEDENZA A SEGUITO DI UN INCENDIO NEI PRESSI DEI BINARI TRA SESSA AURUNCA E VILLA LITERNO, IN CONVOGLI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO FINO A 220 MINUTI DI RITARDO

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

