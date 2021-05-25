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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2021 ore 19:45

di - 25 Maggio 2021 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 25 MAGGIO 2021 ORE 1935 ft
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI LIEVI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA A24 E IN ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA
    SULLA TANGENZIALE EST PERMANGONO CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
    SULLA COLOMBO CODE IN USCITA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
    INFINE SULLA VIA DEL MARE CODE ALTEZZA OSTIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    Servizio fornito da Astral

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