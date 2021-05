Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 25 MAGGIO 2021 ORE 1935 ft

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI LIEVI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA A24 E IN ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA

SULLA TANGENZIALE EST PERMANGONO CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

SULLA COLOMBO CODE IN USCITA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE

INFINE SULLA VIA DEL MARE CODE ALTEZZA OSTIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Servizio fornito da Astral