Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 25 MAGGIO 2021 ORE 1935 ft
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI LIEVI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA A24 E IN ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA
SULLA TANGENZIALE EST PERMANGONO CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
SULLA COLOMBO CODE IN USCITA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
INFINE SULLA VIA DEL MARE CODE ALTEZZA OSTIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
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