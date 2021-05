Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 25 MAGGIO 2021 ORE 2020 ft

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

CIRCOLAZIONE RIPRESA SULL’INTERA TRATTA DELLA METRO C PRECEDENTEMENTE INTERROTTA PER INCONVENIENTE TECNICO ORMAI RISOLTO.

SONOB IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC.

RICORDIAMO CHE PER LAVORI FINO A VENERDì 28 MAGGIO CORSO TRIESTE E’ CHIUSO TRA PIAZZA ISTRIA E VIA TOPINO. SONO ATTIVE QUINDI DEVIAZIONI PER LE LINEE S02 ANNIBALIANO ED S12 ROSSELINI SUBISCONO.

