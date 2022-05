Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2022 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 25 MAGGIO 2022 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI

APRIAMO CON LA CASSIA AL MOMENTO INTERDETTA AL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI CAUSA INCIDENTE AL KM 20+500 ALTEZZA OLGIATA

PASSIAMO AL TRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL RACCORDO ANULARE

PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TUTTAVIA SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E ARDEATINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E IL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO, INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI

SEMPRE VERSO IL CENTRO FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE ALLA COLOMBO

ANCORA DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO, NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO CHE E’ ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GUARD RAIL.

PONTINA CHE IN FASCIA ORARIA NOTTURNA, 21-6 DEL MATTINO, FINO A SABATO 28 MAGGIO SARA’ CHIUSA IN DIREZIONE ROMA PER OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEL CANTIERE A CASTEL DI DECIMA.

SARA’ POSSIBILE DEVIARE SU VIA TARTUFARI E POI RIENTRARE SULLA STATALE 148.

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO E’ SCATTATO A ROMA, IL PIANO SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE. ROMA E FEYENOORD, CHE STASERA ALLE 21 SI GIOCA A TIRANA (IN ALBANIA)

DISPOSTO PER QUESTA NOTTE LO STOP DELLA RETE DI BUS E TRAM DI ATAC E ROMA TPL, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DALLE 22 ALLE 3. NORMALE SERVIZIO PER METROPOLITANE E FERROVIE. PER QUANTO RIGUARDA LA METRO B/B1 PER LAVORI IN CORSO TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA STAZIONE LIBIA. UTILIZZABILI SANT’AGNESE ANNIBALIANO OLTRE AI MEZZI IN SUPERFICIE.

