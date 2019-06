Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 25 GIUGNO 2019 ORE 07.20 ALESSIO CONTI

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA,

CODE, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E A24,

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO CREANO CODE DA TORVERGATA VERSO ROMA

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO

PRIMI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA LA LAURENTINA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DI ROMA, TRAFFICO INTENSO ANCHE IN DIREZIONE DI LATINA TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA

RALLENTAMENTI IN ENTRATA A ROMA SU CASSIA TRA LA STORTA E IL RACCORDO, SULLA SALARIA DA MONTEROTONDO SCALO A FONTE DI PAPA E SU NOMENTANA E TIBURTINA DA MARCO SIMONE

CI SPOSTIAMO SUL LITORALE DI ROMA DOVE SULLA COLOMBO E VIA DEL MARE SI STA IN CODA TRA ACILIA E VITINIA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA, OGGI GIORNATA DI SCIOPERO. GARANTITE LE CORSE FINO ALLE 8,30 E QUELLE DALLE 17 ALLE 20. I DISAGI POTREBBERO RIGUARDARE BUS, FILOBUS E TRAM, METROPOLITANE E LE LINEE FERROVIARI REGIONALI GESTITE DA ATAC, REGOLARI INVECE LE LINEE DI ROMA TPL

