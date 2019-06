Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 25 GIUGNO 2019 ORE 08.05 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’A24 E TRA CASILINA E LAURENTINA,

SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’APPIA E L’A24, DALLA SALARIA ALL’AURELIA E TRA ROMAFIUMICINO E OSTIENSE.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO VERSO L’EUR DALLA COMPLANARE DEL RACCORDO A PARCO DE MEDICI E PROSEGUENDO DA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO

SULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE VERSO ROMA RESTANO ANCORA CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, NELLA ZONA INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA STESSA LAURENTINA TRA VIA DELLA CASTAGNETTA E LA PONTINA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

IN ENTRATA A ROMA

SULL’AURELIA CODE TRA MALAGROTTA E L’AURELIA ANTICA

RALLENTAMENTI SU CASSIA TRA LA STORTA E IL RACCORDO, SULLA SALARIA DA MONTEROTONDO SCALO A FONTE DI PAPA E SU NOMENTANA E TIBURTINA DA MARCO SIMONE

SULL’APPIA CODE A TRATTI DA CASTEL GANDOLFO A CAPANNELLE

CI SPOSTIAMO SUL LITORALE DI ROMA DOVE SULLA COLOMBO E VIA DEL MARE SI STA IN CODA TRA ACILIA E VITINIA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA, OGGI GIORNATA DI SCIOPERO. GARANTITE LE CORSE FINO ALLE 8,30 E QUELLE DALLE 17 ALLE 20. I DISAGI POTREBBERO RIGUARDARE BUS, FILOBUS E TRAM, METROPOLITANE E LE LINEE FERROVIARI REGIONALI GESTITE DA ATAC, REGOLARI INVECE LE LINEE DI ROMA TPL

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral