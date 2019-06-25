Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 25 GIUGNO 2019 ORE 08.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’A24 E TRA CASILINA E LAURENTINA,
SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’APPIA E L’A24, DALLA SALARIA ALL’AURELIA E TRA ROMAFIUMICINO E OSTIENSE.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO VERSO L’EUR DALLA COMPLANARE DEL RACCORDO A PARCO DE MEDICI E PROSEGUENDO DA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO
SULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE VERSO ROMA RESTANO ANCORA CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, NELLA ZONA INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA STESSA LAURENTINA TRA VIA DELLA CASTAGNETTA E LA PONTINA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
IN ENTRATA A ROMA
SULL’AURELIA CODE TRA MALAGROTTA E L’AURELIA ANTICA
RALLENTAMENTI SU CASSIA TRA LA STORTA E IL RACCORDO, SULLA SALARIA DA MONTEROTONDO SCALO A FONTE DI PAPA E SU NOMENTANA E TIBURTINA DA MARCO SIMONE
SULL’APPIA CODE A TRATTI DA CASTEL GANDOLFO A CAPANNELLE
CI SPOSTIAMO SUL LITORALE DI ROMA DOVE SULLA COLOMBO E VIA DEL MARE SI STA IN CODA TRA ACILIA E VITINIA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA, OGGI GIORNATA DI SCIOPERO. GARANTITE LE CORSE FINO ALLE 8,30 E QUELLE DALLE 17 ALLE 20. I DISAGI POTREBBERO RIGUARDARE BUS, FILOBUS E TRAM, METROPOLITANE E LE LINEE FERROVIARI REGIONALI GESTITE DA ATAC, REGOLARI INVECE LE LINEE DI ROMA TPL
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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