Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 08:45

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE

CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, POI PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’A24, DALLA SALARIA ALL’AURELIA E TRA ROMAFIUMICINO E OSTIENSE.

IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA,

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO VERSO L’EUR DALLA COMPLANARE DEL RACCORDO A PARCO DE MEDICI E PROSEGUENDO DA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO

SULLA PONTINA CODE VERSO ROMA TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA PER TRAFFICO INTENSO, POI PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E VIA DI PRATICA .

IN ENTRATA A ROMA

RALLENTAMENTI SU CASSIA TRA LA STORTA E IL RACCORDO, CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DUE PONTI

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA

CODE A TRATTI ANCHE SULL’APPIA DA CASTEL GANDOLFO A CAPANNELLE

CI SPOSTIAMO SUL LITORALE DI ROMA DOVE SULLA COLOMBO E VIA DEL MARE SI STA IN CODA TRA ACILIA E VITINIA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA, OGGI GIORNATA DI SCIOPERO. INIZIATO ALLE 8,30 TERMINERA’ ALLE 17. I DISAGI POTRANNO RIGUARDARE BUS, FILOBUS E TRAM, METROPOLITANE E LE LINEE FERROVIARI REGIONALI GESTITE DA ATAC, REGOLARI INVECE LE LINEE DI ROMA TPL, COTRAL E FERROVIE DELLO STATO

INFINE NUMEROSI I TRENI CANCELLATI SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO

