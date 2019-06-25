Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 12 GIUGNO 2019 ORE 09.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE
RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA, RESTANO CODE A TRATTI TRA ROMAFIUMICINO E TIBURTINA E TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E AURELIA
IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA BUFALOTTA A TIBURTINA E TRA CASILINA E OSTIENSE,
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, PER DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO CODE DA SETTEBAGNI
STESSA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CON CODE VERSO ROMA DA TORVERGATA
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI VERSO L’EUR DALLA COMPLANARE DEL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO
SULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE A VIA DI PRATICA VERSO ROMA, PERMANGONO CODE A TRATTI TRA VIA STRAMPELLI E CASTEL ROMANO, POI INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA COLOMBO
IN ENTRATA A ROMA TRAFFICATE TUTTE LE CONSOLARI, LA NOMENTANA E VIA PRENESTINA
SUL LITORALE DI ROMA SULLA COLOMBO E VIA DEL MARE SI STA IN CODA TRA ACILIA E VITINIA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, OGGI GIORNATA DI SCIOPERO
LE METRO A&C E LA FERROVIA ROMA-LIDO SONO CHIUSE FINO ALLE 17.00
INVECE LE METRO B E B1 E LA FERROVIA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO PROSEGUONO IL SERVIZIO CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE
SULLA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE IL SERVIZIO E’ RIMODULTAO FINO ALLE 17.00 CON RIDUZIONI DI CORSE.
PER BUS, FILOBUS E TRAM, FINO ALLE ORE 17 POSSIBILI CANCELLAZIONI DI CORSE O SOSPENSIONE DI LINEE SU L’INTERA RETE
REGOLARI INVECE LE LINEE DI ROMA TPL, COTRAL E FERROVIE DELLO STATO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral