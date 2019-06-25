Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 25 GIUGNO 2019 ORE 09.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA ROMAFIUMICINO E TIBURTINA E TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E AURELIA
IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA CASSIA VEIENTANA A TIBURTINA E TRA CASILINA E OSTIENSE,
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO CODE DA TOVERGATA
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TORCERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO L’EUR DALLA COMPLANARE DEL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO
SULLA PONTINA CODE VERSO L’EUR, DA CASTEL DI DECIMA ALLA COLOMBO
IN ENTRATA A ROMA TRAFFICATE TUTTE LE CONSOLARI, LA NOMENTANA E VIA PRENESTINA
SUL LITORALE DI ROMA SI STA IN CODA SULLA COLOMBO E VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, OGGI GIORNATA DI SCIOPERO, QUESTA PRIMA FASE TERMINERA’ ALLE 17.00
LE METRO A&C E LA FERROVIA ROMA-LIDO SONO CHIUSE
INVECE LE METRO B E B1 E LA FERROVIA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO PROSEGUONO IL SERVIZIO CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE
SULLA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE IL SERVIZIO E’ RIDOTTO.
PER BUS, FILOBUS E TRAM, FINO ALLE ORE 17 POSSIBILI CANCELLAZIONI O SOSPENSIONE DI LINEE SU L’INTERA RETE
REGOLARI INFINE LE LINEE DI ROMA TPL, COTRAL E FERROVIE DELLO STATO
DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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