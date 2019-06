Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 25 GIUGNO 2019 ORE 09.35 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA ROMAFIUMICINO E TIBURTINA E TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E AURELIA

IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA CASSIA VEIENTANA A TIBURTINA E TRA CASILINA E OSTIENSE,

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO CODE DA TOVERGATA

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TORCERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO

SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO L’EUR DALLA COMPLANARE DEL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO

SULLA PONTINA CODE VERSO L’EUR, DA CASTEL DI DECIMA ALLA COLOMBO

IN ENTRATA A ROMA TRAFFICATE TUTTE LE CONSOLARI, LA NOMENTANA E VIA PRENESTINA

SUL LITORALE DI ROMA SI STA IN CODA SULLA COLOMBO E VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, OGGI GIORNATA DI SCIOPERO, QUESTA PRIMA FASE TERMINERA’ ALLE 17.00

LE METRO A&C E LA FERROVIA ROMA-LIDO SONO CHIUSE

INVECE LE METRO B E B1 E LA FERROVIA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO PROSEGUONO IL SERVIZIO CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE

SULLA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE IL SERVIZIO E’ RIDOTTO.

PER BUS, FILOBUS E TRAM, FINO ALLE ORE 17 POSSIBILI CANCELLAZIONI O SOSPENSIONE DI LINEE SU L’INTERA RETE

REGOLARI INFINE LE LINEE DI ROMA TPL, COTRAL E FERROVIE DELLO STATO

DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

