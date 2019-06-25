Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 25 GIUGNO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INCIDENTE TRA UN AUTO E UN MEZZOPESANTE SULL’A1 ROMA FIRENZE. TRAFFICO BLOCCATO VERSO FIRENZE CON 4 KM DI CODE IN AUMENTO TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA.
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA ROMAFIUMICINO E TUSCOLANA E TRA SALARIA E BOCCEA
IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA PRENESTINA E APPIA E TRA NOMENTANA E L’A24
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO CODE DA TOVERGATA
INCOLONNAMENTI ANCHE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO L’EUR DA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO
IN ENTRATA A ROMA TRAFFICATE ANCORA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA, MENTRE SUL LITORALE DI ROMA SI STA IN CODA SULLA COLOMBO E SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE VERSO ROMA TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA
RESTANDO IN ZONA, A POMEZIA CODE SULLA VIA DEL MARE TRA LA LAURENTINA A PRATICA DI MARE NELLE DUE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, OGGI GIORNATA DI SCIOPERO, QUESTA PRIMA FASE TERMINERA’ ALLE 17.00
LE METRO A&C E LA FERROVIA ROMA-LIDO SONO CHIUSE
INVECE LE METRO B E B1 E LA FERROVIA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO PROSEGUONO IL SERVIZIO CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE
SULLA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE IL SERVIZIO E’ RIDOTTO.
PER BUS, FILOBUS E TRAM, FINO ALLE ORE 17 POSSIBILI CANCELLAZIONI O SOSPENSIONE DI LINEE SU L’INTERA RETE
REGOLARI INFINE LE LINEE DI ROMA TPL, COTRAL E FERROVIE DELLO STATO
DA ALESSIO CONTI È TUTTO
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