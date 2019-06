Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 25 GIUGNO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI

SULLA A1 ROMA-FIRENZE, , TRAFFICO SBLOCCATO TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE, SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO, CI SONO 7 KM DI CODE IN AUMENTO A CAUSA DELL’INCIDENTE TRA 2 AUTO ED UN MEZZO PESANTE AVVENUTO AL KM 502+300.

IN ALTERNATIVA PER LE BREVI PERCORRENZE, CONSIGLIATO USCIRE A PONZANO ROMANO, SEGUIRE INDICAZIONI PER STIMIGLIANO E SUCCESSIVAMENTE BORGHETTO, RIENTRARE IN AUTOSTRADA A MAGLIANO SABINA.

PER LE LUNGHE PERCORRENZE, DA ROMA CONSIGLIATO DI PERCORRERE LA STATALE CASSIA FINO A VITERBO, POI LA 679 UMBRO LAZIALE FINO AD ORTE, DUNQUE RIPRENDERE L’A1.

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E ARDEATINA,

IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA SALARIA E FLAMINIA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO CODE DA TOVERGATA

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO

SULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE VERSO ROMA, TRAFFICO SCORREVOLE, IN SENSO OPPOSTO CODE TRA CAMPO VERDE E BORGO MONTELLO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, OGGI GIORNATA DI SCIOPERO, QUESTA PRIMA FASE TERMINERA’ ALLE 17.00

REGOLARI INVECE LE LINEE DI ROMA TPL, COTRAL E FERROVIE DELLO STATO

