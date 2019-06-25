Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 25 GIUGNO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA-FIRENZE, , RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE, RIMANGONO 4 KM CODE PER LAVORI TRA PONZANO ROMANO E ORTE.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DEL RACCORDO VERSO ROMA CREA CODE DA TORRENOVA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE AL RACCORDO VERSO L’EUR
SULLA PONTINA CODE VERSO LATINA TRA CAMPO VERDE E BORGO MONTELLO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, OGGI GIORNATA DI SCIOPERO, QUESTA PRIMA FASE TERMINERA’ ALLE 17.00
LE METRO A&C E LA FERROVIA ROMA-LIDO SONO CHIUSE
INVECE LE METRO B E B1 E LA FERROVIA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO PROSEGUONO IL SERVIZIO CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE
SULLA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE IL SERVIZIO E’ RIDOTTO.
PER BUS, FILOBUS E TRAM, FINO ALLE ORE 17 POSSIBILI CANCELLAZIONI O SOSPENSIONE DI LINEE SU L’INTERA RETE
REGOLARI INFINE LE LINEE DI ROMA TPL, COTRAL E FERROVIE DELLO STATO
DA ALESSIO CONTI È TUTTO
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