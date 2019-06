Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 25 GIUGNO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI

SULLA A1 ROMA-FIRENZE, , RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE, RIMANGONO 4 KM CODE PER LAVORI TRA PONZANO ROMANO E ORTE.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DEL RACCORDO VERSO ROMA CREA CODE DA TORRENOVA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO

SULLA ROMA FIUMICINO CODE SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE AL RACCORDO VERSO L’EUR

SULLA PONTINA CODE VERSO LATINA TRA CAMPO VERDE E BORGO MONTELLO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, OGGI GIORNATA DI SCIOPERO, QUESTA PRIMA FASE TERMINERA’ ALLE 17.00

LE METRO A&C E LA FERROVIA ROMA-LIDO SONO CHIUSE

INVECE LE METRO B E B1 E LA FERROVIA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO PROSEGUONO IL SERVIZIO CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE

SULLA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE IL SERVIZIO E’ RIDOTTO.

PER BUS, FILOBUS E TRAM, FINO ALLE ORE 17 POSSIBILI CANCELLAZIONI O SOSPENSIONE DI LINEE SU L’INTERA RETE

REGOLARI INFINE LE LINEE DI ROMA TPL, COTRAL E FERROVIE DELLO STATO

