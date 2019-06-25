Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 25 GIUGNO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA NETTUNO VIA DEI CINQUE ARCHI E VIA DELLE FERRIERE DI NETTUNO IN DIREZIONE LATINA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A MARINO TRA VIA QUASIMODO E VIA CAMPOFATTORE NELLE DUE DIREZIONI
SI STA IN CODA IN VIA ANAGNINA A GROTTA FERRATA ALL’ALTEZZA DI VIA ROMA NEI DUE SENSI DI MARCIA
A ROMA OGGI GIORNATA DI SCIOPERO PER IL TRASPORTO PUBBLICO QUESTA PRIMA FASE TERMINERA’ ALLE 17.00
MENTRO A E METRO C CHIUSE PER SCIOPERO, METRO B SERVIZIO ATTIVO CON POSSIBILI RIDUZIONE DI CORSE
REGOLARI INVECE LE LINEE DI ROMA TPL, COTRAL E FERROVIE DELLO STATO
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