Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 25 GIUGNO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA OSTIENSE E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

RIMANENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E ROMANINA

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE

MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

PERCORRENDO LA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA FERREIRE DI NETTUNO IN DIREZIONE LATINA

IN VIA APPIA AD ALBANO RALLENTAMENTI TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

A ROMA OGGI GIORNATA DI SCIOPERO PER IL TRASPORTO PUBBLICO QUESTA PRIMA FASE TERMINERA’ ALLE 17.00

MENTRO A E METRO C CHIUSE PER SCIOPERO, METRO B SERVIZIO ATTIVO CON POSSIBILI RIDUZIONE DI CORSE

REGOLARI INVECE LE LINEE DI ROMA TPL, COTRAL E FERROVIE DELLO STATO

Servizio fornito da Astral