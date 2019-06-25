Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 25 GIUGNO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA OSTIENSE E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E ROMANINA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
PERCORRENDO LA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA FERREIRE DI NETTUNO IN DIREZIONE LATINA
IN VIA APPIA AD ALBANO RALLENTAMENTI TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
A ROMA OGGI GIORNATA DI SCIOPERO PER IL TRASPORTO PUBBLICO QUESTA PRIMA FASE TERMINERA’ ALLE 17.00
MENTRO A E METRO C CHIUSE PER SCIOPERO, METRO B SERVIZIO ATTIVO CON POSSIBILI RIDUZIONE DI CORSE
REGOLARI INVECE LE LINEE DI ROMA TPL, COTRAL E FERROVIE DELLO STATO
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