Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 25 GIUGNO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BOCCEA E CASAL DEL MARMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA VIA DI VALLERANO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR
IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI TRA VIALE TRE DENARI E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
INFINE PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE CIMINA A RONCIGLIONE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE FIORETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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