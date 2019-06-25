Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 25 GIUGNO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, PISANA E CASAL DEL MARMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA
SULLA A91 ROMA FIUMIICNO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SULLA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA NETTUNO VIA DEI CINQUE ARCHI E VIA DELLE FERRIERE DI NETTUNO IN DIREZIONE LATINA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
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