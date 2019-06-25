Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 25 GIUGNO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA A91 ROMA FIUMIICNO LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
MENTRE IN SENSO CONTRARIO PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LA MAGLIANA E PARCO DE MEDICI
IN VIA NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A CAMPO DI CARNE TRA VIA TITO SPERI E VIA DELLA MECCANICA NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
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