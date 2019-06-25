Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 25 GIUGNO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE,
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR,
PERCORRENDO VIA NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A CAMPO DI CARNE TRA VIA TITO SPERI E VIA DEL COMMERCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, ALBANO E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA LA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO
INFINE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
Servizio fornito da Astral