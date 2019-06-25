Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 25 GIUGNO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE EUR,
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA,
IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA,
PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ISOLA FARNESE
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NELLE DUE DIREZIONI
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