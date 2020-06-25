Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2020 ore 07:30

di - 25 Giugno 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2020 ORE 7,20 FLAVIA DONDOLINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINATA DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO DALLA VIA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA APRILIA E VIA DEL TUFETTO, IN DIREZIONE ROMA
    NELLA CAPITALE, DISAGI PER CHI STA PERCORRENDO IL RACCORDO ANULARE.ù
    IN CARREGGIATA INTERNA. SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’USCITA LAURENTINA.
    RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA IN DIREZIONE CENTRO.
    SI PROCEDE A RILENTO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA PRENESTINA E A24 ROMA-TERAMO
    PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
    TRAFFICO SOSPESO SULLA LINEA NAPOLI – FORMIA, PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA TRA NAPOLI E CASORIA. IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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