Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2020 ORE 7,20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINATA DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA VIA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA APRILIA E VIA DEL TUFETTO, IN DIREZIONE ROMA
NELLA CAPITALE, DISAGI PER CHI STA PERCORRENDO IL RACCORDO ANULARE.ù
IN CARREGGIATA INTERNA. SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’USCITA LAURENTINA.
RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA IN DIREZIONE CENTRO.
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA PRENESTINA E A24 ROMA-TERAMO
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
TRAFFICO SOSPESO SULLA LINEA NAPOLI – FORMIA, PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA TRA NAPOLI E CASORIA. IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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