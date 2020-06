Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2020 ORE 7,20 FLAVIA DONDOLINI

INIZIAMO DALLA VIA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA APRILIA E VIA DEL TUFETTO, IN DIREZIONE ROMA

NELLA CAPITALE, DISAGI PER CHI STA PERCORRENDO IL RACCORDO ANULARE.ù

IN CARREGGIATA INTERNA. SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’USCITA LAURENTINA.

RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA IN DIREZIONE CENTRO.

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA PRENESTINA E A24 ROMA-TERAMO

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

TRAFFICO SOSPESO SULLA LINEA NAPOLI – FORMIA, PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA TRA NAPOLI E CASORIA. IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

