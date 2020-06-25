Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2020 ORE 7,20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA DISAGI PER CHI STA PERCORRENDO LA VIA PONTINA IN DIREZIONE ROMA. PERMANGONO, INFATTI, INCOLONNAMENTI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE TRA APRILIA E VIA DEL TUFETTO.
IN DIREZIONE LATINA, SEMPRE CAUSA INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA APRILIANA E LA STESSA APRILIA
DIAMO UNO SGUARDO ALLA SITUAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
IN CARREGGIATA INTERNA. SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA.
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA LAURENTINA
TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA PRENESTINA E IL NODO PER L’A24 ROMA-TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24 SI STA IN FILA TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA AD ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE PER INVESTIMENTO DI ANIMALI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA TRA GALLESE TEVERINA E SETTEBAGNI. SEGUONO AGGIORNAMENTI
MENTRE SULLA LINEA ROMA – NAPOLI VIA FORMIA IL TRAFFICO RESTA SOSPESO, PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA TRA NAPOLI E CASORIA. IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral