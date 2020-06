Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2020 ORE 8,35 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PERMANGONO DISAGI PER CHI STA PERCORRENDO LA VIA PONTINA IN DIREZIONE ROMA. SI SEGNALANO INFATTI INCOLONNAMENTI TRA APRILIA E VIA VALLELATA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE, AVVENUTO IN PRECEDENZA,.

CODE ANCHE IN DIREZIONE LATINA TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA

DIAMO UNO SGUARDO ALLA SITUAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.

IN CARREGGIATA INTERNA. SI RALLENTA TRA L’APPIA E L’ARDEATINA.

TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA PRENESTINA E IL NODO PER L’A24 ROMA-TERAMO

SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24 SI STA IN FILA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO IN DIREZIONE CENTRO

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA SULLA LINEA AD ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE

RITARDI FINO A 75 MINUTI PER I CONVOGLI IN VIAGGIO

SERVIZIO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE ANCHE SULLA LINEA ROMA – NAPOLI VIA FORMIA

I TRENI IN VIAGGIO HANNO SUBÌTO RITARDI FINO A 130 MINUTI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

Servizio fornito da Astral