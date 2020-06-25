Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2020 ore 08:45

di - 25 Giugno 2020 - 8:45

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    VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2020 ORE 8,35 FLAVIA DONDOLINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PERMANGONO DISAGI PER CHI STA PERCORRENDO LA VIA PONTINA IN DIREZIONE ROMA. SI SEGNALANO INFATTI INCOLONNAMENTI TRA APRILIA E VIA VALLELATA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE, AVVENUTO IN PRECEDENZA,.
    CODE ANCHE IN DIREZIONE LATINA TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA
    DIAMO UNO SGUARDO ALLA SITUAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
    IN CARREGGIATA INTERNA. SI RALLENTA TRA L’APPIA E L’ARDEATINA.
    TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA PRENESTINA E IL NODO PER L’A24 ROMA-TERAMO
    SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24 SI STA IN FILA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
    A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO IN DIREZIONE CENTRO
    PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
    CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA SULLA LINEA AD ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE
    RITARDI FINO A 75 MINUTI PER I CONVOGLI IN VIAGGIO
    SERVIZIO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE ANCHE SULLA LINEA ROMA – NAPOLI VIA FORMIA
    I TRENI IN VIAGGIO HANNO SUBÌTO RITARDI FINO A 130 MINUTI
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    Servizio fornito da Astral

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