Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2020 ORE 9,05 FLAVIA DONDOLINI

TRAFFICO BLOCCATO PER STRADA CHIUSA SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE LATINA. AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE A PARTIRE DA VIA ARDEATINA.

SI CONSIGLIA USCITA VIA VALLELATA>VIA DEL POGGIO>VIA DELLA VALLETTA> PER POI RIENTRARE SULLA PONTINA

CODE IN SMALTIMENTO PER CHI VIAGGIA INVECE IN DIREZIONE ROMA. AL MOMENTO SI STA IN FILA TRA VIA DEL GENIO CIVILE E APRILIA, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA.

RIPERCUSSIONI SULLA VIA NETTUNENSE NELLE DUE DIREZIONI

DIAMO UNO SGUARDO ALLA SITUAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.

IN CARREGGIATA INTERNA. SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA

TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA PRENESTINA E IL NODO PER L’A24 ROMA-TERAMO

SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24 SI STA IN FILA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO IN DIREZIONE CENTRO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

