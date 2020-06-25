Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2020 ORE 9,35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA CHE RESTA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE LATINA. AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE A PARTIRE DA VIA LAURENTINA.TRAFFICO DEVIATO SU VIA VALLELATA
CODE IN SMALTIMENTO PER CHI VIAGGIA INVECE IN DIREZIONE ROMA. AL MOMENTO SI STA IN FILA TRA VIA DEL GENIO CIVILE E APRILIA, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA.
RIPERCUSSIONI SULLA VIA NETTUNENSE NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL GRANDE RACCORDO ANULARE.
IN CARREGGIATA INTERNA. SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, ALL’ALTEZZA DELLA VIA APPIA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E IL NODO PER L’A24 ROMA-TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24 SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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