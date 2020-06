Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2020 ORE 10,20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI

APRIAMO CON LA PONTINA. ANCORA DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO IN DIREZIONE ROMA. LA STRADA RESTA CHIUSA TRA I KM 42+700 E 42+800, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA.

AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE TRA CINQUE PODERI E VIA APRILIANA, CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA FOSSIGNANO

IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LA CAPITALE, SI STA INCOLONNATI ALL’ALTEZZA DI APRILIA, TRA VIA MASCAGNI E VIA VALLELATA. RIPERCUSSIONI ANCHE IN VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL GRANDE RACCORDO ANULARE.

IN CARREGGIATA INTERNA. SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA VIA APPIA

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA CASILINA E IL NODO PER L’A24 ROMA-TERAMO

SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24 SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral