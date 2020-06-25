Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2020 ORE 11,20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
IN APERTURA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA. DOVE PERMANGONO DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO IN DIREZIONE ROMA. LA STRADA RESTA CHIUSA, INFATTI, TRA I KM 42+700 E 42+800, A SEGUITO DI UN INCIDENTE.
AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE TRA CINQUE PODERI E VIA APRILIANA, CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA VALLELATA
RIPERCUSSIONI ANCHE IN VIA NETTUNENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
CODE SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
MENTRE SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
A SUD DELLA CAPITALE SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ. CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral