Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2020 ORE 12,20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
IN APERTURA LA SITUAZIONE SULLA A1 FIRENZE ROMA, DOVE SI STA IN CODA TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI NAZZANO
TORNIAMO SULLA PONTINA. ANCORA DISAGI PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE LATINA. LA STRADA RESTA, INFATTI, CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE PRECEDENTE AL KM 42+700
AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE TRA CINQUE PODERI E VIA VALLELATA. USCITA OBBLIGATORIA IN VIA PONTINA VECCHIA.
CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
DOVE AL MOMENTO IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE
SI PROCEDE A RILENTO, INVECE, SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral