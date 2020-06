Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2020 ORE 15,20 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

INIZIAMO DALLA PONTINA. PERMANGONO DISAGI PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE LATINA. LA STRADA RESTA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE PRECEDENTE AL KM 42+700

AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE TRA POMEZIA E POMEZIA SUD E TRA CASALAZZARA E VIA APRILIANA

IL TRAFFICO RESTA CONGESTIONATO ANCHE SULLE VIE LIMITROFE

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA PER UN INCIDENTE CODE TRA CASAL DEL MARMO E TRIONFALE

IN ESTERNA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI BOCCEA PER INCIDENTE

SI PROCEDE A RILENTO, INVECE, SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral