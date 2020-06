Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2020 ORE 16,20 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

INIZIAMO DALLA PONTINA. PERMANGONO DISAGI PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE LATINA. LA STRADA E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO DOPO LA CHIUSURA DI QUESTA MATTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE PRECEDENTE AL KM 42+700

AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE TRA POMEZIA E POMEZIA SUD E TRA CASALAZZARA E VIA APRILIANA

IL TRAFFICO RESTA CONGESTIONATO ANCHE SULLE VIE LIMITROFE

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA PER UN INCIDENTE CODE TRA CASAL DEL MARMO E TRIONFALE

IN ESTERNA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI BOCCEA PER INCIDENTE

SI PROCEDE A RILENTO, INVECE, SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral