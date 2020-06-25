Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 25 GIUGNO 2020 ORE 17,05 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE CI SONO CODE IN ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA
CODE ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURITINA
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA TIBERINA CODE PER INCIDENTE TRA MONTE PERAZZO E PRIMA PORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E GRANITI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SI PROCEDE A RILENTO, INVECE, SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral